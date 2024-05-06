Оккупанты попытались снова захватить остров Нестрига: Плетенчук рассказал о ситуации

Российские оккупационные войска снова пытались захватить остров Нестрига, который недавно украинские защитники вернули под контроль Украины. Также враг девять раз атаковал Южное направление.

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, оккупанты пытаются увеличить давление в районе Старомайорского.

Там враг трижды штурмовал позиции украинских защитников, во время чего потеряли четыре танка. Ситуация в Роботино также остается сложной.

"Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига", – сказал Плетенчук.

Он добавил, что с начала этих суток продолжаются атаки на Крынки и острова, и отметил, что сегодня утром россияне уже сбросили 6 КАБов.

В то же время начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга отметил, что значительных изменений в характере действий врага не выявлено, равно как и признаков создания наступательных группировок.

Напомним, 27 апреля стало известно, что Силам обороны Украины удалось отразить у противника остров Нестрига в Херсонской области. Он расположен на реке Днепр юго-западнее Херсона, между населенными пунктами Огромное и Старая Збурьевка (последний – временно оккупированный русскими войсками).

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