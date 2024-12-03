УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели "зачистку" и подняли украинский флаг. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,6 т.
Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели 'зачистку' и подняли украинский флаг. Видео

Российские оккупанты попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол на Харьковщине. Им даже удалось переправиться на противоположный берег реки в районе села Новомлынск.

Видео дня

Украинские воины выбили врага с  плацдарма и подняли над Новомлынском украинский флаг. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"На Харьковщине в районе села Новомлынск Купянского района противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. Украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника с плацдарма", – рассказали в СтратКоме.

В окрестностях Новомлынска бойцы 8 отдельного штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку от сил противника. Также они снова подняли над Новомлынском украинский флаг.

Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели "зачистку" и подняли украинский флаг. Видео
Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели "зачистку" и подняли украинский флаг. Видео
Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели "зачистку" и подняли украинский флаг. Видео

"В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны", – резюмировали в СтратКоме.

Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели "зачистку" и подняли украинский флаг. Видео

Напомним, ранее стало известно, что воины ССО уничтожили группу оккупантов на Курщине и захватили пленных. Они дважды ночью зашли на позиции врага. Во время первого рейда спецназовцы ликвидировали семерых и пленили восьмерых россиян, второй рейд закончился для врага 10 ликвидированными оккупантами. Украинские воины оба раза отходили без потерь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!