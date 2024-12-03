Оккупанты попытались захватить плацдарм на правом берегу реки Оскол: ВСУ провели 'зачистку' и подняли украинский флаг. Видео

Российские оккупанты попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол на Харьковщине. Им даже удалось переправиться на противоположный берег реки в районе села Новомлынск.

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Украинские воины выбили врага с плацдарма и подняли над Новомлынском украинский флаг. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"На Харьковщине в районе села Новомлынск Купянского района противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. Украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника с плацдарма", – рассказали в СтратКоме.

В окрестностях Новомлынска бойцы 8 отдельного штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку от сил противника. Также они снова подняли над Новомлынском украинский флаг.

"В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны", – резюмировали в СтратКоме.

Напомним, ранее стало известно, что воины ССО уничтожили группу оккупантов на Курщине и захватили пленных. Они дважды ночью зашли на позиции врага. Во время первого рейда спецназовцы ликвидировали семерых и пленили восьмерых россиян, второй рейд закончился для врага 10 ликвидированными оккупантами. Украинские воины оба раза отходили без потерь.