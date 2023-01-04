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Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все "пошло не так". Видео "бавовны"

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
15,4 т.
Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все 'пошло не так'. Видео 'бавовны'

Российские оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из гражданских домов на Бахмутском направлении. Однако воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили "тайник".

Видео дня

В результате точного удара российский опорник вместе с личным составом оккупационной армии был уничтожен. Видео уничтожения опорного пункта захватчиков показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не спрячешься", – отметили в СВ ВСУ.

На видео украинские воины показали, как российские оккупанты направляются к замаскированному опорнику - и это замечает аэроразведка.

Когда оккупанты заходят в захваченный дом - по нему наносит удар артиллерия 28 ОМБр.

Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все ''пошло не так''. Видео ''бавовны''
Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все ''пошло не так''. Видео ''бавовны''
Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все ''пошло не так''. Видео ''бавовны''
Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все ''пошло не так''. Видео ''бавовны''

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали 720 оккупантов. К утру 4 января общие безвозвратные потери захватчиков в живой силе достигли 108,9 тыс. солдат.

Также за сутки были уничтожены два российских танка, шесть боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем, а также 3 БПЛА.

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