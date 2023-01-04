Оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт на Бахмутском направлении, но все ''пошло не так''. Видео ''бавовны''

Российские оккупанты попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из гражданских домов на Бахмутском направлении. Однако воины 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили "тайник".

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В результате точного удара российский опорник вместе с личным составом оккупационной армии был уничтожен. Видео уничтожения опорного пункта захватчиков показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не спрячешься", – отметили в СВ ВСУ.

На видео украинские воины показали, как российские оккупанты направляются к замаскированному опорнику - и это замечает аэроразведка.

Когда оккупанты заходят в захваченный дом - по нему наносит удар артиллерия 28 ОМБр.

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали 720 оккупантов. К утру 4 января общие безвозвратные потери захватчиков в живой силе достигли 108,9 тыс. солдат.

Также за сутки были уничтожены два российских танка, шесть боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем, а также 3 БПЛА.