Оккупанты посили удары по Покровской громаде: под прицелом дома и критическая инфраструктура, есть погибшие и раненые. Фото

Оккупационные войска РФ, наступающие на Покровском направлении, продолжают наносить усиленные удары по городам и селам этого района Донетчины. В понедельник, 23 сентября, они обстреливали инфраструктуру населенных пунктов, из-за чего есть погибшие и пострадавшие.

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О последствиях действий военных преступников рассказали в Покровской городской военной администрации, других местных органах власти и полиции. Появились также фото, показывающие масстшабы разрушений.

Так, около 11:00 в понедельник под обстрел попал поселок Шевченко – один из частных домов был частично разрушен. Из-под завалов строительных конструкций спасли женщину 1960 г. р.

Также под вражеские обстрелы попал жилой сектор Покровска, в результате которых значительные повреждения получили частные домохозяйства и хозяйственные здания. Огнем уничтожены 10 гаражей на площади 800 кв. м.

С травмой грудной клетки, а также обеих верхних конечностей госпитализировали местного жителя 1981 г. р.

Кроме этого, оккупанты снова ударили по градообразующему предприятию райцентра: один человек погиб и еще один пострадал.

"Интенсивность вражеских ударов, направляемых российскими войсками на Покровск, становится все сильнее. Остаться в громаде крайне опасно! Эвакуируйтесь и берегите свои жизни!" – заявили в Покровской ГВА.

Около 22:00 в понедельник войска РФ обстреляли микрорайон Молодежный в Мирнограде. Вражескими ударами повреждено 13 многоэтажек и общежитие. Легкие ранения получила 60-летняя женщина.

По данным полиции Донетчины, по Покровску Россия была авиабомбами и артиллерией. Кроме того, на Удачное враг сбросил бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК – один человек погиб и один получил травмы, был поврежден промышленный объект.

Всего в течение суток 23 сентября войска РФ обстреляли 17 населенных пунктов региона: города Горняк, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Торецк, Часов Яр, поселки Красноторка, Кураховка, Алексеево-Дружковка, Удачное, Шевченко, села Богоявленка, Шахматное. Там повреждены 83 гражданских объекта, из них 50 – жилые дома. Двое жителей Донетчины погибли и 18 получили ранения из-за действий российских террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора России 21 сентября нанесла удар по шахте в Донецкой области, там вспыхнул пожар. В результате обстрела погибли две женщины, которые были работницами предприятия, еще одну пострадавшую госпитализировали.

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