Оккупанты поставили на поток преступный "бизнес" на Донбассе: где и на чем прокололись нелюди в погонах

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне и их пособники некоторое время назад "запустили" преступный конвейер, который принес им немалую прибыль. Но часть "схемщиков" уже прочувствовали на себе, что такое закон кармы, и оказались "на подвале" – там, куда бросали своих жертв.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Погубила жадность

Показательную историю рассказали журналисты российского оппозиционного Telegram-канала "Осторожно, новости". Прошлой осенью двое сотрудников оккупационной полиции задержали жителя Антрацита Николая. Мужчину доставили сначала в один отдел, потом в другой — заперли в кабинете, где пятеро силовиков избивали его и оказывали моральное давление, обвиняя в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

"Правоохранители" требовали заплатить им денег, иначе они заведут дело на Николая. Мужчина согласился и передал им 3 млн рублей (около 900 тыс. грн). "О случившемся узнали коллеги силовиков и в июле полицейских задержали", – пишет российский канал.

Среди арестованных оказались оперуполномоченный по борьбе с экстремизмом Игорь А., начальник отдела полиции Леван Ц., замначальника отдела Сергей М., начальник криминальной полиции Виталий Я. и оперуполномоченный отдела по преступлениям против личности Дмитрий С.

"Возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получении взятки после вымогательства (ст. 290 УК РФ). Полицейским грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас часть силовиков отправлены под стражу, часть находится под домашним арестом", – пишет канал.

Однако думать, будто на оккупированной территории "восторжествовал закон", – большая ошибка. По утверждению источников OBOZREVATEL в Луганской области, на самом деле причиной ареста "правоохранителей" стало то, что они не поделились – то есть не передали наверх часть своего преступного дохода.

"Когда об этом узнало их руководство, начали копать и выяснилось, что случай с жителем Антрацита далеко не единственный. По самым приблизительным подсчетам, группировка "полицейских" за последние полгода "заработала" около 27 млн рублей (более 8 млн гривен). Жертв выбирали тщательно: из тех, кто владеет небольшим, но обеспечивающим стабильный доход бизнесом", – говорит источник.

Зачистка в Донецке

Похожая ситуация и на оккупированной части Донецкой области, правда, утверждает еще один источник OBOZREVATEL, "тут порядка больше".

"Все давно поделено – кто кого крышует и с кого получает ежемесячный "гешефт". Часть бизнеса местных, в том числе и преступного, под ФСБшниками – потому полицейские к этим "клиентам" не суются. Но у них тоже есть свой кусок пирога", – говорит он.

В то же время именно в Донецке "бросать на подвал" давно стало "изысканным развлечением" оккупантов и их пособников.

В самом начале российской агрессии в 2014 году оккупанты и перешедшие на их сторону местные силовики жестко зачищали регион от патриотов Украины, а также от "неблагонадежных". Жертвой мог стать также любой прохожий – просто по малейшему подозрению.

После "присоединения" оккупированной территории к России, в "ДНР" отправили уже более серьезный десант сотрудников ФСБ РФ, задачей которых стало "переформатирование работы". И началась зачистка сотрудников так называемых министерства госбезопасности и народной милиции, подавляющее большинство которых состояло из местных жителей. Простым языком – начался очередной передел.

"И как раз в этот момент было обнаружено много нарушений донецких силовиков. Некоторые были задержаны и отправлены за решетку. Это была акция устрашения, устроенная россиянами, чтобы показать, кто тут хозяин. Но радует хотя бы то, что среди арестованных оказались и те, кто пытал украинцев", – говорит наш собеседник в разведке.

В то же время на оккупированной территории снова активизировалась "работа" по отлову "диверсантов и агентуры" украинских спецслужб.

Любой местный житель, оставшийся в Донецке, даже если он абсолютно пророссийски настроен, может стать цифрой в статистике "раскрытых преступлений". Просто для галочки.