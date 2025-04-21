Оккупанты постепенно отступают с западных окраин Покровска: в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации. Карта

Российские войска постепенно отступают с западной части города Покровск. Это произошло после провальной попытки оккупантов перерезать стратегическую трассу из Павлограда Днепропетровской области.

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Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, россияне начали постепенный отвод еще с конца февраля – начала марта. Перелом в ситуации наступил после того, как украинские силы освободили населенный пункт Котлино.

Трегубов уточнил, что российские захватчики пытались захватить трассу, соединяющую Павлоград и Покровск, но их наступление провалилось. Теперь они медленно отступают поближе к южным районам города, откуда и начинали атаку.

"Речь идет о позициях к западу от города [Покровск]. Там, где они, в принципе, потихоньку отползали уже с марта, если не с конца февраля. Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области – из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда.отползают с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", – объяснил спикер.

Самые интенсивные бои, по словам Трегубова, продолжаются именно на Покровском направлении. В то же время враг активно проводит ротации на Купянском и Харьковском направлениях, особенно на последнем, где больше накапливает силы вместо активного наступления.

Несмотря на определенное уменьшение интенсивности боевых столкновений, с 80 до примерно 30 в день, говорить о подлинном перемирии рано. Трегубов отметил, что это скорее временное затишье, которое россияне используют для подготовки новых атак.

"Это больше похоже на некий перекур, на какое-то временное ослабление, особенно если учитывать, что россияне продолжают активно проводить ротации, активно накапливать войска, это, скажем так, не пауза. Это временное снижение интенсивности для того, чтобы потом ее значительно повысить", – отметил военный.

Он подчеркнул, что количество боев "просело" в 2-3 раза, но боестолкновения сохранились, и при этом российские солдаты активнее осуществляют замены и ротации.

Также Трегубов обратил внимание на попытки врага спровоцировать ВСУ на нарушение режима тишины. Зафиксированы случаи, когда российские военные маневрировали под белым флагом, имитируя штурмы, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить Украину в несоблюдении перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, Россия совершила почти три тысячи атак за сутки. Это следствие "пасхального перемирия", объявленного накануне российским диктатором. Наиболее интенсивные обстрелы и штурмовые действия происходили на Покровском направлении.

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