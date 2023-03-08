Оккупанты потеряли 20-30 тысяч солдат при штурмах Бахмута, – журналист The Guardian

Во время штурмов города Бахмут в Донецкой области российская оккупационная армия потеряла от 20 до 30 тысяч солдат. Соотношение убитых и раненых может быть 1:3 или даже хуже.

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Об этом на своей странице в Twitter со ссылкой на данные западных чиновников сообщил журналист The Guardian Дэн Саббах. Один из его источников считает, что бои за Бахмут могут продолжаться еще месяц.

В другом же случае, по словам чиновника, украинское командование в течение недели может принять решение о выводе наших Сил обороны из города.

Относительно потерь Украины в боях за город точные цифры неизвестны, но украинских героев погибло гораздо меньше, чем было ликвидировано российских захватчиков. По разным данным, речь может идти о 5 оккупантах на одного украинца или даже больше.

Соотношение погибших украинских защитников к раненым может быть около 1:10.

"Трудно оценить в этом аду на земле", – добавил Саббах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным разведки НАТО, на одного погибшего украинского воина у Бахмута приходится по меньшей мере пять ликвидированных захватчиков.

– Практически каждый день российские оккупанты попадают в плен к украинским защитникам под Бахмутом. Им сдаются не так много наемников ЧВК "Вагнер", поскольку за их спинами действуют заградительные отряды.

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