Оккупанты повредили или разрушили более 1800 медучреждений в Украине – Минздрав

Страна-оккупант за более чем 29 месяцев войны Россия повредила или разрушила 1856 объектов украинских медучреждений. Полностью удалось восстановить 523 объекта.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Но сейчас получить полную информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях невозможно.

"По состоянию на начало августа 2024 года, враг уже повредил 1642 объекта медучреждений и разрушил полностью еще 214. Наибольшие потери понесли объекты медучреждений в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Также россияне повредили 188 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожили 261 и захватили 125 автомобилей скорой помощи.

Как отмечают в Минздраве, несмотря на войну, одним из приоритетных направлений работы государства является восстановление медицинской инфраструктуры и обеспечение граждан медицинскими услугами.

"Удалось полностью восстановить 523 объекта медучреждений и еще 361 – частично. Больше всего восстановлено объектов в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях", – добавляют в Минздраве.

Отмечается, что речь идет о медучреждениях на освобожденных от оккупации территориях, а также учреждениях, которые получили небольшие повреждения: выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и т.д. Работы по восстановлению медучреждений будут продолжаться и дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 августа в Киевской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Враг атаковал регион баллистикой.

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