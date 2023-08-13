Оккупанты повредили противорадиационный барьер на Запорожской АЭС: что известно

Ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции ухудшилась. Безответственные и непредсказуемые действия оккупантов привели к нарушению целостности одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду.

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Это произошло на энергоблоке №4, который захватчики перевели в состояние "горячего останова" в нарушение условий лицензии станции, вместе с рядом других действий российских оккупантов это повышает угрозу для безопасности станции и ее существования в целом. Об этом рассказал глава Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона.

По словам и. главы Госатомрегулирования, в результате действий оккупантов на станции был поврежден один из барьеров, защищавших окружающую среду и людей от распространения радиации.

"На атомной электростанции построен комплекс мер на ядерной установке, чтобы помимо производства пара обеспечить защиту населения, окружающей среды от недопустимого воздействия радиации, которая вредит здоровью и окружающей среде. На путях потенциального распространения радиации выстраиваются барьеры. Что произошло с точки зрения безопасности на энергоблоке №4? Нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. Первый контур – вода, омывающая ядерное топливо. Она появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторе", – сказал он.

Ранее оккупанты перевели энергоблок №4 в состояние "горячего останова". И этот шаг стал очередным звеном в цепи "безответственных и непредсказуемых действий оккупантов".

"Это происходит в нарушение условий лицензии, согласно которой эксплуатировать Запорожскую АЭС разрешено исключительно в "холодном" состоянии. "Холодное" состояние – наиболее безопасное, если мы можем говорить о безопасности в условиях оккупации, когда там находится бог весть кто, и в условиях отсутствия Каховского водохранилища, которое было надежным источником водных ресурсов для ЗАЭС, и в условиях отсутствия надежной связи с энергосистемой Украины", – отмети Кориков.

Напомним, о том, что на ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды, стало известно 11 августа. После этого оккупанты решили перевести указанный энергоблок из "горячего" в "холодный останов". При этом оккупанты хотят, чтобы в состоянии "горячего останова" был шестой энергоблок ЗАЭС, что является очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подчеркнул, что некомпетентное нелегитимное "руководство" станции от "Росатома" последовательно выводит блоки ЗАЭС из строя.

"И это преступление с умышленным повреждением оборудования четвертого энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано", – заявил он.