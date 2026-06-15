Оккупанты пожаловались на новую атаку на мосты в Херсонской области: есть последствия

После ночной атаки беспилотников на территории Херсонской области повреждены два моста. Движение по переправе недалеко от Чонгара и по мосту, соединяющему оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, временно перекрыто.

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Об этом сообщил так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что также перекрыто движение через АПП "Джанкой".

По словам коллаборациониста, ночные удары пришлись на мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку. Движение транспорта по нему перекрыли.

"После массового налета БПЛА снова повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки снова поврежден мост вблизи Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто", – сообщил гауляйтер.

Главные истории дня

Напомним, 7 июня Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд на полуостров.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 13 июня украинские войска продолжили наносить удары по логистическим маршрутам, соединяющим оккупированный Крым с материковой частью Украины. В частности, были атакованы мосты в направлении Чонгара.

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