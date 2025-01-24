Оккупанты предпринимают попытки потеснить Силы обороны с занимаемых позиций: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта
Идут тысяча шестьдесят шестые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты предпринимают попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций, Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери. Горячее остается Покровское направление, оккупанты также активизировались на Краматорском направлении.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 24 января по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 117 боевых столкновений.
Российские обстрелы
От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Большая Писаревка, Горки, Покровка, Кучеривка Сумской области; Янжуловка Черниговской области.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Роща и Загрызового. Продолжается четыре боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными осталось четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отбивают 25 атак россиян вблизи Часового Яра, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы. 17 боестолкновений еще продолжаются.
На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку от Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов. Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 16 боестолкновений – до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Новопавловском направлении враг предпринял одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении наши войска отражали две атаки противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжаются. Противник произвел более 240 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – около 826 820 оккупантов было обезврежено. Только за прошедшие сутки, 23 января, в этот список попало 1500 захватчиков.
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