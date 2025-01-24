ВСУ обезвредили еще 11 бронемашин и 1500 захватчиков из рядов армии РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – около 826 820 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них примерно 1500 захватчиков попали в этот список за минувшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 192 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 24 января озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 39 артиллерийских систем (всего 22 295), 11 боевых бронированных машин (20 508), два танка (9852) и одну реактивную систему залпового огня (1263) российских войск.

В небе сбили 51 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 23 162), на земле обезвредили 87 единиц автомобильной техники и автоцистерн (34 992), одну – спецтехники (3715) оккупантов.

В целом же за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 3051 крылатую ракету, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров, одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ сожгли российскую технику и ликвидировали оккупантов, "спешившихся" в открытом поле. Артиллеристы отработали по скоплению захватчиков, а заключительные удары нанесли пилоты FPV-дронов.

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