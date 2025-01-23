Вражеская техника сожжена, оккупанты ликвидированы: защитники Украины показали точную работу по захватчикам. Видео

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вооруженных сил Украины сожгли российскую технику и ликвидировали оккупантов, "спешившихся" в открытом поле. Артиллеристы отработали по скоплению захватчиков, а завершающие удары нанесли пилоты FPV-дронов.

Видео дня

Видео боя опубликовала пресс-служба 79-й ОГШБр, а также Главное управление коммуникаций ВСУ. По словам военных, россияне решили сыграть с Таврическими десантниками в "русскую рулетку" и спешились с подбитой техники прямо в открытом поле.

"Их старания высоко оценили наши артиллеристы и прицельно начали насыпать прямо в скопление – блестящие "трехочковые"!" – рассказали в 79-й бригаде.

Завершающие аккорды в боевой работе совершили пилоты FPV-дронов. Несколько сбросов – и "забег завершен досрочно", также сожжена техника оккупантов, рассказали десантники.

"К сожалению, некому вручать медаль "за отвагу". Но, в принципе, мы не расстроены", – говорится в сообщении бригады.

В 79-й ОГШБр также призвали приобщиться к большому сбору на дроны и оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Госпогранслужбы заставили сдаться оккупанта, который вместе с товарищами прятался под деревом на границе с Сумщиной. С помощью БПЛА военного РФ привели прямо в плен – он не получил никаких повреждений.

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