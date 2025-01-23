Заставили сдаться: пограничники взяли в плен оккупанта с помощью БПЛА. Видео

Украинские пограничники заставили сдаться военнослужащего ВС РФ, который вместе с товарищами скрывался под деревом на границе с Сумщиной. С помощью беспилотника оккупанта привели прямо в плен – живого и невредимого.

Видео дня

Захватчик утверждает, якобы повоевать не успел, и со своим "нулевым" уровнем подготовки только копал окопы. Видео опубликовано в соцсетях ГПСУ.

Отмечается, что аэроразведчики обнаружили целую группу российских солдат вблизи границы Сумской области с РФ. По ней сразу отработали ударными дронами.

Часть вражеской пехоты отступила, но один россиянин отстал. Пограничники окружили его дронами и заставили сдаться. Судя по выражению оккупанта на видео, он был тому рад.

Пленного захватчика бойцы ГПСУ сопроводили беспилотниками к позициям Сил обороны, а затем передали компетентным органам.

Тот признался, что служил в рядах "83-й мотострелковой" (вероятно, 83-й мотострелковый полк ВС РФ) и имеет "нулевой" уровень подготовки.

"Вообще никакой. Окопались и все, а дальше нас уже "долбить" начали. То есть мы даже не наступать, ничего не планировали", – заявил россиянин.

Он также утверждал, мол, его группа не ждала подкрепления, потому что у них "нет никого".

"В машину погрузили, привезли и выбросили. Мы посидели два дня: окопаться, закрепиться. Окопались, нас снова в машину, привозят в лесопосадку копать. Если бы мы зашли, нас бы не было в живых. Вы посмотрите, какое у вас оружие и с чем я пришел", – оправдывался военный преступник.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ захватили в плен шестерых российских оккупантов во время трехчасового боя на Волчанском направлении. Эти захватчики потеряли бронемашину, на которой отправились в атаку, и уцелевшие начали штурмовать здание, где защитники держали оборону.

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