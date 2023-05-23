Оккупанты превратили город в руины: NYT показала 'апокалиптические' кадры Бахмута, снятые с высоты. Видео

Пока вокруг Бахмута на Донетчине ведутся боевые действия, в сети появляются "апокалиптические" кадры руин, в которые его превратили российские обстрелы. По мере того, как воины ВСУ контратакуют врага и продвигаются вперед с флангов в окрестностях, с высоты там открывается ужасная картина: обожженные здания, разрушенные школы и усыпанные кратерами парки, которые теперь определяют мирный город на востоке Украины.

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Такое видео с дрона сняли журналисты The New York Times 19 мая. Ролик они опубликовали в Twitter-аккаунте и на сайте издания с заголовком "Бахмута нет: взгляд на разрушение войны с высоты" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"То, что выглядит как расползающаяся разрушенным горизонтом утренняя дымка, на самом деле является едким дымом, который тяжело висел после еще одной ночи беспощадных артиллерийских обстрелов", – описали увиденное корреспонденты NYT.

Они напомнили, что российские оккупанты в очередной раз заявляют о якобы победе в битве – самой длительной и кровопролитной в ходе свыше года полномасштабной войны. Однако украинские воины, завоевывая окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а еще один этап катастрофической войны.

"Однако понятие "победитель" бросает вызов тому, что так явно потеряно – множества жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными копьями и шампанским, которые в значительной степени превратились в пепел", – констатировали авторы материала.

На кадры из дрона попали лишь несколько мирных жителей Бахмута, беспокойно двигавшихся между разрушенными зданиями, пытаясь найти безопасный путь, пока россияне обстреливали район. Журналисты подчеркнули, что им не удалось узнать, кто эти люди, куда они идут и как им удалось выжить между вражескими прилетами.

Отмечается, что в течение последнего года украинское правительство призывало людей эвакуироваться из Бахмута, где до войны проживало 80 000, а к марту 2023-го осталось лишь около 4000 жителей. Когда войска РФ усилили бомбардировку, волонтерские группы больше не смогли работать в городе. По словам военных, украинские Силы обороны продолжали предлагать людям безопасный транспорт еще две недели назад, но некоторые жители отказались уезжать.

"В то время как последние украинские солдаты были вытеснены на все меньшую территорию у западного въезда в город, российские военные превратили некогда преуспевающий жилищный квартал в тир. Обстрелы Бахмута Россией начались около года назад. Лишь в декабре – после месяцев жестоких артиллерийских дуэлей и смертоносной окопной войны – российским войскам удалось выйти на восточную окраину города", – говорится в публикации.

Поскольку этой зимой температуры опускались ниже нуля, команда NYT смогла посетить Бахмут и обнаружила, что оставшиеся несколько жителей преимущественно жили в подвальных бункерах. Они полагались на волонтеров в обеспечении едой и медикаментами, и только время от времени выходили на улицу за дровами.

В то же время российские захватчики продвигались медленно, квартал за кварталом и уравнивая с фундаментом здания, чтобы лишить украинцев оборонительных позиций.

Отмечается, что еще в начале мая ВСУ были в основном ограничены участком земли меньше Центрального парка Бахмута. Российские войска усилили бомбардировки, чтобы выбить последних украинских солдат, но им это не удается.

Еще в 2020 году на западном въезде в город группа художников нарисовала два больших мурала на стенах многоэтажек, чтобы подарить бахмутцам чувство успокоения, когда они живут недалеко от фронта.

На одном изображена мать, которая держит своего ребенка вверху, разделяя мгновение радости, а на другом – отец с сыном на плечах, играющим с игрушечным самолетом на фоне мирного чистого голубого неба.

"Фреска матери и дочери исчезла вместе с многоэтажным зданием, которое служило ее полотном и одновременно домом для сотен людей. В пятницу (19 мая. – Ред.) стена с рисунком отца и сына еще стояла, но когда дрон пролетал прямо перед зданием – сейчас пустым, потрепанным и безжизненным, как и сам город – раздался взрыв", – описали журналисты суть российской войны против украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в ВСУ есть продвижения на флангах от Бахмута. По ее словам, враг в то же время проводит активные действия в городе.

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