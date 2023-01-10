Оккупанты превратили Мариуполь в настоящее гетто с огромными кладбищами и свалками: в сети показали мрачное видео

Оккупанты превращают Мариуполь в настоящее гетто с огромными кладбищами и мусорной свалкой. Последняя постоянно растет, из-за чего мусор часто горит.

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Из-за отсутствия специалистов существует риск большого пожара. Об этом 10 января рассказали в городском совете Мариуполя, а также опубликовали видео свалки в Левобережном районе (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот так выглядит Левобережный полигон сегодня. Город превращается в настоящее гетто с огромными кладбищами и свалкой. Из-за отсутствия специалистов здесь может возникнуть большой пожар", – предостерегли в горсовете.

В мэрии напомнили, что подобное уже происходило летом – тогда огонь дошел до домов жителей.

Причем до масштабной агрессии РФ местные власти совместно с европейскими партнерами планировали построить мусоросортировочный комплекс в соответствии со стандартами Европейского Союза.

"Ведь до вторжения россиян мы развивались и думали о будущем. И этот проект будет претворен в жизнь, когда в город вернется Украина. Уже скоро. Ждем и верим в ВСУ!" – говорится в сообщении горсовета.

Напомним, в ноябре спутниковые фото Maxar продемонстрировали свыше 1500 новых могил в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном под Мариуполем. С мая по октябрь 2022 года только в Старом Крыму было вырыто более 4600 могил, хотя точно неизвестно, сколько на самом деле тел там было захоронено.

По словам свидетеля, могилы могут заполнять телами мирных жителей, найденными под многочисленными завалами. Людей хоронят без имен, указывая только номера и пол. Большинство тел не опознаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее местные жители провели экскурсию по левому берегу Мариуполя, показав, что стало с ранее цветущим мегаполисом после "освобождения". Теперь это город, "сохранившийся только в воспоминаниях".