Оккупанты превратили жизнь людей в ад: как выглядит сейчас Бахмут, ставший самой горячей точкой на фронте. Фото

Российские войска уже несколько месяцев подряд штурмуют Бахмут в Донецкой области. Город находится под практически непрерывными обстрелами – он практически полностью разрушен.

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И на руинах некогда уютного Бахмута люди, остающиеся в городе, пытаются выжить. Жуткие фото из разрушенного агрессором населенного пункта показали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины.

Бахмут, вокруг которого идут ожесточенные бои, в центре назвали "восточным форпостом". Выживать в разрушенном Россией городе, который оккупанты не могут захватить, людям приходится в адских условиях.

"Раньше этот город пылал жизнью, но россияне сделали все для того, чтобы превратить будни мирных жителей в ад. Теперь вместо теплых и уютных домов люди вынуждены жить на холодных руинах и ежедневно видеть постапокалиптические пейзажи", - говорится в сообщении.

Фотографии из несокрушимого города, которыми в центре сопровождали сообщение, говорят сами за себя.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что 8-9 января войска РФ закрепились в районах Бахмута и Соледара. Однако столкновения продолжаются, захватчики не контролируют ни один из городов.