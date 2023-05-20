Оккупанты придумали 'юридические проблемы' в передаче Крыма Украине в 1954 году

Чтобы оправдать оккупацию Крымского полуострова, захватчики планируют отменить решение 1954 года о переходе Крыма в состав УССР. Так, оккупанты уже нашли так называемые "юридические проблемы" в советских документах.

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Отмена решения о передаче полуострова инициировал "президиум парламента" оккупированного Крыма.

Так называемый глава крымского парламента, коллаборант и предатель Владимир Константинов заявил, что отмена решения 1954 года не займет много времени. Оккупанты уже придумали мнимые "юридические проблемы" этому указу.

"Процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющие, что обоснование для отмены решения не займет много времени", – цитируют Константинова пропагандисты.

Впервые о возможности отмены решения о передаче Украине Крыма Константинов заговорил 16 мая 2023 года. Тогда же он заявил, что вопрос детально изучит так называемый научный совет по правотворчеству.

Напомним, что компании из Крыма умоляют у Кремля деньги на выживание туротрасли. Дело в том, что россияне не едут на отдых в полуостров, а некоторые, все же приезжающие, неохотно платят за отдых.