В РФ хотят переписать историю Крыма: оккупанты задумали отменить решение о передаче полуострова Украине

В оккупированном Крыму россияне планируют отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР. Этот вопрос инициировал президиум парламента захваченного Крыма.

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Об этом сообщил так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов, пишут российские пропагандистские СМИ. Этот вопрос хотят рассмотреть уже в ближайшее время.

"Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым", – подчеркнул Константинов.

Украина была частью СССР с 1919-го по 1991 год. В феврале 1954 года Верховный совет СССР издал указ о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики. С этого времени Крым находился в пределах Украины до его аннексии Россией в 2014 году. Оккупанты желают обжаловать само решение о включении Крыма в состав Украины.

Напомним, что компании из Крыма просят у Кремля деньги на выживание туротрасли. Дело в том, что россияне не едут на отдых на полуостров, а те, кто все-таки приехал, неохотно платят за отдых.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что российские оккупанты накануне контрнаступления Вооруженных сил Украины продолжают укреплять захваченные территории, в частности Крым. На подъезде к полуострову был зафиксирован автомобиль с прицепом, в котором находились "зубы дракона".