Оккупанты приговорили украинских морпехов к 17 годам тюрьмы якобы за обстрелы Мариуполя: что известно

Оккупационный марионеточный режим "ДНР", установленный Россией в Донецке, устроил очередное судилище над воинами 36-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавшими в плен в начале полномасштабного российского вторжения. Восьмерым бойцам морской пехоты военные преступники дали по 15-17 лет тюрьмы якобы за обстрелы Мариуполя.

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О своих циничных действиях в отношении украинских военнослужащих 11 ноября сообщил Следственный комитет РФ, признаваясь, что именно он "собирал доказательства". Пропагандисты также опубликовали видео с защитниками Украины, которых оккупанты держат в плену.

В частности, это Денис Сивец, Юрий Галацкий, Леонид Булава, Игорь Жаренко, Семен Биляк, Ярослав Божков, Павел Бей, Виталий Кириленко.

Захватчики утверждают, что в период с марта по апрель 2022 года, находясь в месте дислокации в Мариуполе, "подсудимые, выполняя преступные приказы высшего руководства, произвели множественные выстрелы из минометов, обладающих высокими впечатляющими свойствами, по газораспределительной станции". Согласно вымышленной врагу истории, "критически важные объекты жизнеобеспечения" якобы получили повреждения, а их владельцам был "нанесен значительный материальный ущерб".

Так называемый верховный суд "ДНР" признал восьмерых бойцов 36-й ОМБр ВСУ "виновными в совершении преступлений". Им притворно инкриминировали статьи уголовного кодекса страны-агрессора РФ: ч. 1 ст. 356 – "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", ч. 2 ст. 167 – "преднамеренное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного вреда, причиненное общеопасным способом".

Оккупанты заявляют, что во время их показательного "следствия" фигуранты "признали свою вину". Так называемый суд самопровозглашенной российской "республики" решил "приговорить" Дениса Сивеца к наказанию в виде лишения свободы сроком 17 лет, Юрия Галацкого и Виталия Кириленко – 16 лет. Леониду Булаве, Семену Биляку, Ярославу Божкову и Игорю Жаренко оккупанты "дали" 15,6 года, Павлу Бею – 15,3 года тюрьмы.

Для отбывания этого "наказания" российские военные преступники отправили восьмерых украинских морпехов в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на восемь лет лишения свободы осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Россияне, выбивавшие из "подсудимой" признания, обвинили ее в якобы подготовке теракта.

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