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Оккупанты приговорили украинских морпехов к 17 годам тюрьмы якобы за обстрелы Мариуполя: что известно

Марина Лисничук
War
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Оккупанты приговорили украинских морпехов к 17 годам тюрьмы якобы за обстрелы Мариуполя: что известно

Оккупационный марионеточный режим "ДНР", установленный Россией в Донецке, устроил очередное судилище над воинами 36-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавшими в плен в начале полномасштабного российского вторжения. Восьмерым бойцам морской пехоты военные преступники дали по 15-17 лет тюрьмы якобы за обстрелы Мариуполя.

Видео дня

О своих циничных действиях в отношении украинских военнослужащих 11 ноября сообщил Следственный комитет РФ, признаваясь, что именно он "собирал доказательства". Пропагандисты также опубликовали видео с защитниками Украины, которых оккупанты держат в плену.

В частности, это Денис Сивец, Юрий Галацкий, Леонид Булава, Игорь Жаренко, Семен Биляк, Ярослав Божков, Павел Бей, Виталий Кириленко.

Захватчики утверждают, что в период с марта по апрель 2022 года, находясь в месте дислокации в Мариуполе, "подсудимые, выполняя преступные приказы высшего руководства, произвели множественные выстрелы из минометов, обладающих высокими впечатляющими свойствами, по газораспределительной станции". Согласно вымышленной врагу истории, "критически важные объекты жизнеобеспечения" якобы получили повреждения, а их владельцам был "нанесен значительный материальный ущерб".

Так называемый верховный суд "ДНР" признал восьмерых бойцов 36-й ОМБр ВСУ "виновными в совершении преступлений". Им притворно инкриминировали статьи уголовного кодекса страны-агрессора РФ: ч. 1 ст. 356 – "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", ч. 2 ст. 167 – "преднамеренное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного вреда, причиненное общеопасным способом".

Оккупанты приговорили украинских морпехов к 17 годам тюрьмы якобы за обстрелы Мариуполя: что известно

Оккупанты заявляют, что во время их показательного "следствия" фигуранты "признали свою вину". Так называемый суд самопровозглашенной российской "республики" решил "приговорить" Дениса Сивеца к наказанию в виде лишения свободы сроком 17 лет, Юрия Галацкого и Виталия Кириленко – 16 лет. Леониду Булаве, Семену Биляку, Ярославу Божкову и Игорю Жаренко оккупанты "дали" 15,6 года, Павлу Бею – 15,3 года тюрьмы.

Для отбывания этого "наказания" российские военные преступники отправили восьмерых украинских морпехов в исправительную колонию строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на восемь лет лишения свободы осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Россияне, выбивавшие из "подсудимой" признания, обвинили ее в якобы подготовке теракта.

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