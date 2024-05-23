Оккупанты прицельно ударили по флагштоку с флагом Украины на Никопольщине. Фото

Войска Российской Федерации днем в четверг, 23 мая, обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Прицельным дроновым ударом захватчики повредили флагшток с Государственным флагом Украины, расположенным на территории одного из подразделений ГСЧС.

Соответствующими фотографиями поделился Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве уточнили: спасатели во время этой атаки не пострадали.

В результате удара выбиты окна пожарного депо. На фото видно, что российскому беспилотнику удалось сбить наш сине-желтый флаг, произошло небольшое возгорание.

Где именно в Никопольском районе случилась атака, пресс-служба уточнять не стала.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая в Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги. По словам очевидцев, после этого в небе появилось задымление.

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