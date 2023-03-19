Оккупанты продолжают атаки по инерции и терпят большие потери: Череватый рассказал о ходе боев за Бахмут

Активные действия оккупантов в районе Бахмута Донецкой областипродолжаются, но россияне совершают штурмы "по инерции". Большой стратегической наступательной операцией, которой Россия пугала Украину, это назвать сложно.

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О ситуации на Бахмутском направлении в эфире телемарафона "Єдині новини" 19 марта рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враг тактически не может завершить операцию по окружению и захвату Бахмута (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За минувшие сутки (18 марта) оккупанты в районе Бахмута совершили 73 обстрела и 25 раз пытались атаковать позиции Сил обороны.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции, наверное, совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", – отметил представитель Вооруженных сил Украины.

Он сказал, что наше командование правильно планируют оборону. Благодаря мужественности, выдержке, сообразительности, нестандартности действий наших военных враг теряет боевые возможности, моральный дух захватчиков падает.

Череватый также прокомментировал постоянный поток скандальных заявлений со стороны владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, это сигнал SOS руководству РФ.

"На сегодня, наверно, заявления Пригожина и [экс-главаря "ДНР" Игоря] Гиркина – это лучший демотиватор для всех их и войск непосредственно, и прокси-систем, как террористическая организация "Вагнер", – сказал Череватый.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ сообщал, что 18 марта противник продолжал попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

– РФ за минувшие сутки нанесла 11 ракетных ударов, четыре из которых – по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. Также со стороны оккупантов зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Более детально можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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