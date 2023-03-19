ВСУ за сутки отбили 83 вражеских атаки, эпицентром боевых действий остается Бахмут: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Несмотря на потери в рядах оккупационных войск, страна-агрессор Россия продолжает вести захватническую войну против Украины, сосредотачивая усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. Для достижения своих целей враг ведет наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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За прошедшие сутки украинские защитники отбили на этих участках 83 атаки захватчиков, эпицентром боевых действий на 389-е сутки войны остается Бахмут. О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 19 марта.

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