Оккупанты продолжают минировать украинские территории: саперы рассказали об опасности. Видео

Российские захватчики активно продолжают минировать украинские территории, в частности, сейчас достаточно опасно на Херсонщине и Донетчине. Наши саперы заметили, что большую угрозу несут мины-лепестки, которые противник маскирует совершенно повсюду.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале ГСЧС Украины. Ранее специалисты работали на территориях домов и дворов, а сейчас работы осуществляются на сельскохозяйственных угодьях.

"Там (в домах – ред.) может быть заминировано абсолютно все, от двери до детских игрушек", – рассказывает один из саперов.

В свою очередь разминирование на сельскохозяйственных угодьях позволит фермерам подготовить землю к посевной кампании и предотвратить несчастные случаи среди мирного населения. По словам пиротехников, в Донецкой области добавляют работы постоянные вражеские обстрелы.

"Кассетные боеприпасы, они несут в себе очень страшную опасность, в любое время они могут взорваться. Люди об этом не знают и пренебрегают правилами сохранения своего здоровья", – рассказал сапер.

Сообщается, что к концу года на Правобережье планируется разминирование 65 тыс. га.

Напомним, 10 февраля в Киевской области спасатели обнаружили боевой элемент кассетной бомбы российских оккупантов. Находку заметили в лесополосе в одном районе столичного региона. Саперы уничтожили боевую часть бомбы прямо на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января канадские военные показали, как украинские саперы за границей проходят учения по разминированию. Украинцы учатся справляться с опасными предметами на специально оборудованных тренировочных площадках.

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