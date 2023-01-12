Оккупанты продолжают наступление в районе Соледара: в Минобороны рассказали о ситуации в самой горячей точке

Российские войска продолжают наступать в районе Соледара. Цель оккупантов неизменна - прорвать украинскую оборону и захватить город.

Видео дня

"Вагнеровцы" вместе с регулярными подразделениями армии РФ также и дальше пытаются окружить Бахмут. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, ожесточенное противостояние между украинскими воинами и российскими захватчиками за город Соледар продолжается.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город", – подчеркнула Маляр.

Город Соледар имеет площадь около 14 квадратных километров, до полномасштабной войны там жило немногим более 10 тысяч человек. "Вторая армия мира" убивается об этот город и его окрестности уже несколько месяцев подряд. И в ВСУ пообещали сделать все возможное, чтобы истощить оккупантов под Соледаром и превратить даже их возможные успехи в разгромные поражения.

Также не оставляют захватчики попыток окружить Бахмут.

"Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды "вагнеровцев" и регулярные войска. Наши воины мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери", – заявила Маляр.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о ситуации вокруг Соледара. Там отметили, что оккупанты провели ротацию и атакуют населенный пункт с новыми силами. А в Генштабе призывали не считать, кто сколько процентов этого небольшого городка контролирует, ведь бои продолжаются и ситуация постоянно меняется.