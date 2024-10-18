Оккупанты продвинулись на Курщине, украинские войска контратаковали врага: анализ и карта ISW

Российские войска смогли продвинуться на западной стороне украинского выступа на Курщине – в Кореневском районе. Украинские же силы контратаковали к юго-востоку от Коренево и к юго-востоку от Суджи.

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При этом российские пропагандисты жалуются на дожди, усложняющие ведение боевых действий. Ситуацию на Курщине описали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян вдоль западной стороны украинского выступа на Курщине – к югу от Зеленого Пути, что в Кореневском районе.

Также россияне атаковали юго-восточнее Коренево – в районах Любимовки, Малой Локни и Новоивановки, а также к югу от Суджи возле Плехово.

Тем временем украинские силы контратаковали юго-восточнее Коренево в направлении населенных пунктов Толстый Луг, Любимовка, Зеленый Путь и Нижний Клин, а также юго-восточнее Суджи в районе Русской Конопельки.

Вблизи Любимовки, по данным ISW, действуют российская 106 воздушно-десантная дивизия и 155 бригада морской пехоты. В районе Толстого Луга российское командование задействовало подразделения 83 десантно-штурмовой бригады.

При этом, как пожаловался российский военный блогер, как российские, так и украинские операции усложняют начавшиеся на Курщине дожди.

Другой прокремлевский блоггер заявил, что россияне 16 и 17 октября продолжали штурмовые действия в Глушковском районе, в том числе вблизи населенного пункта Новый Путь к югу от Глушково.

В последние дни россияне уменьшили количество бомбежек населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, граничащих с РФ. Вместо этого они продолжают атаковать планирующими бомбами на позиции украинских сил на Курщине. За несколько последних дней, по словам спикера группировки войск "Север" Вадима Мысныка, на украинские позиции и населенные пункты Курской области войска РФ сбросили 34 планирующих бомбы.

Напомним, о том, что ухудшение погоды повлияло на продвижение украинских и российских войск на Курщине, в ISW заявляли и накануне. Российские Z-блогеры, ранее хваставшиеся "успехами" своих войск, признали, что те в значительной степени застопорились.

Однако бои продолжаются вдоль всего этого участка фронта, и у каждой стороны есть определенные продвижения.

А 15 октября аналитики заявили, что российские войска находятся в семи километрах от окрестностей Суджи. Подтверждений остальных заявленных пропагандистами РФ на тот день "побед" в ISW не нашли.