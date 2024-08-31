Оккупанты продвинулись в районе Покровска и ведут наступление на других участках фронта: анализ ISW

Российская террористическая армия продолжает активное наступление в Донецкой области. Оккупанты продвинулись еще ближе к Покровску в районе населенных пунктов Карловка, Новогродовка и Гродовка.

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Также враг ведет наступление на других участках фронта и пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, показывают, как подразделения российского 60-го мотострелкового батальона "Сомали" продвинулись в дачном районе к северо-востоку и к западу от Карловки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 30 августа, указывают на то, что путинская армия продвинулась в юго-западной части Новогродовки (к юго-востоку от Покровска).

Кремлевские пропагандисты утверждают, что россияне захватили Гродовку (к востоку от Покровска), Карловку и Галициновку (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись к северо-западу от Новогродовки, к юго-востоку от Карловки, к северу от Галициновки, к югу от Мемрика. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих российских заявлений.

Кроме того, пропагандисты РФ опровергли предыдущие российские заявления о том, что оккупанты достигли центра Селидово, заявив, что украинские войска удерживают позиции в этом районе. Несмотря на это российские захватчики продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Зеленого Поля, Воздвиженки, Гродовки и Миролюбовки и к юго-востоку от Покровска в районе Карловки, Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Украинска и Селидово.

Российские террористы продолжают атаковать на других участках фронта в Донецкой области. На Кураховском направлении украинские защитники отразили усиленную механизированную атаку врага численностью в роту. Несмотря на большие потери российские войска продолжали наступательные операции в районе Георгиевки и Красногоровки 29 и 30 августа.

Также войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 29 и 30 августа, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к северу от Константиновки и к северо-западу от Победы. Российские пропагандисты заявили, что российские войска продвинулись в районе Парасковиевки и на глубину 1,2 километра к северо-западу от Константиновки.

Также путинские войска продолжили наступательные операции в районе Константиновки, Водяного и Угледара в течение 29-30 августа. Кремлевская пропаганда утверждает, что 30 августа российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей к северу от Урожайного, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области и продвигаются вглубь территории РФ. В частности, ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречного и Нижней Паровой (оба к северу от Суджи). В свою очередь оккупанты продвинулись на южных окраинах Коренево и в полях к северу от Ольговки.

Ранее сообщалось, что рссийские войска с ночи 31 августа били по Днепропетровщине. В Никополе и Марганце повреждены многоэтажки и частные жилые дома, а также админздание, социальная инфраструктура, в том числе медицинское учреждение и лицей.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушения претерпело 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.