У ВСУ есть успехи на Курщине, но войска Путина тоже продвигаются: в ISW оценили ситуацию и указали на нюанс с настроениями россиян. Карта

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области и продвигаются вглубь территории РФ. В частности, ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречного и Нижней Паровой (оба к северу от Суджи).

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В свою очередь оккупанты продвинулись на южных окраинах Коренево и в полях к северу от Ольговки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские войска провели атаки в Кореневском районе. ВСУ продвигались к юго-западу от районного центра вблизи Снагости и Краснооктябрьского; около самого Коренево; к востоку от Коренево в районе Кремяного; к северу от Суджи в районе Черкасского Поречного, Камышевки и Киреевки; к северо-востоку от Суджи в районе Мартыновки; и к юго-востоку от Суджи в районе Борки.

На фоне операции ВСУ в Курской области российские пропагандисты признают всплеск внутреннего недовольства россиян диктатором Владимиром Путиным и в целом российскими властями. Фонд "Общественное мнение" провел опрос, показывающий, что 28% граждан страны-террориста РФ выразили возмущение или недовольство действиями российских властей за последний месяц.

Стоит отметить, что менее чем за месяц количество недовольных россиян существенно выросло. Кроме того, респонденты опроса фонда "Общественное мнение" не выражали столь высокого недовольства с момента опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца крайне непопулярной частичной мобилизации в России.

Рейтинг кремлевского диктатора Путина упал на 3,5% до 73,6% в период с 12 по 18 августа – рекордное падение рейтинга одобрения Путина даже среди кремлевских социологов с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В ISW отметили, что эти опросы российских государственных социологических агентств не предполагают особенно выраженного недовольства и не являются надежным отражением реальных настроений в российском обществе. Однако опросы предполагают, что общественное недовольство возросло с начала операции ВСУ в Курской области.

По мнению аналитиков, Кремль надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит от обвинений в том, что он игнорирует обеспокоенность российского общества ситуации в Курской области. Власти РФ начали сложную кампанию по распространению сообщений, направленную на оправдание своей внутренней аудитории, почему Россия отдает приоритет поддержанию наступательных операций на востоке Украины, а не немедленному выдворению украинских войск из Курской области.

Ранее сообщалось, что глубина санитарной зоны на территории страны-агрессора России вдоль границы с Украиной, создающейся благодаря операции ВСУ в Курской области РФ, должна быть более 100 километров. В то же время должен учитываться рельеф местности, наличие населенных пунктов и другие важные факторы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитики DeepState сообщили, что в Курской области РФ оккупанты вернули под свой контроль поселок Коренево. В этот поселок ВСУ зашли еще 7 августа, хотя страна-агрессор до последнего дня отрицала факт потери населенного пункта.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Курщине.