'На определенных участках можно продвинуться глубже': майор Гетьман назвал дальнейшие цели ВСУ на Курщине

Глубина санитарной зоны на территории страны-агрессора России вдоль границы с Украиной, создающейся благодаря операции ВСУ в Курской области РФ, должна быть более 100 километров. В то же время должен учитываться рельеф местности, наличие населенных пунктов и другие важные факторы.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Конечно, пока нам сложно это сделать, но, по крайней мере, это должно быть несколько десятков километров", – отметил он.

Как пояснил ветеран войны, создание санитарной зоны в реальных условиях отличается от теоретического планирования, поскольку имеет значение целый ряд факторов.

"Это не так же, как делить участок, кому сколько соток. Все зависит от рельефа местности, от необходимости, от населенных пунктов, дорог и т.п., а не просто от картинки на карте. На некоторых участках можно продвинуться более глубоко, на некоторых меньше. Очевидно, все будет зависеть от конкретных условий", – подчеркнул Гетьман.

Оценивая операцию ВСУ на Курщине, он заверил, что она уже дала свои положительные результаты для Украины. В частности, благодаря этой операции были полностью разрушены планы российского оккупационного войска по захвату города Харьков. "Эта операция россиян была сорвана. Она не просто отсрочена, она вообще упразднена", – заявил он.

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Как писал OBOZ.UA, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что целый ряд государств ЕС поддержал операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ. По его словам, действия ВСУ показали миру "стратегическую дерзость" Украины.