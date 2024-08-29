Боррель: Украина проявила стратегическую дерзость, многие государства ЕС поддержали операцию на Курщине

Многие государства-члены Европейского Союза поддержали операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ. Действия украинских воинов на российской территории показали миру "стратегическую дерзость" Украины.

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Об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС. Он отметил, что контрнаступательная операция Украины на Курщине "нанесла удар по путинскому нарративу".

"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" на вполне бесполезный", – добавил топ-дипломат ЕС.

Боррель также сказал, что во время неформальной встречи глав МИД многие представители стран Евросоюза положительно высказывались об операции ВСУ в российской Курской области. По их словам, такие действия являются частью неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится более двух лет. И он не захватил Киев, а вместо этого даже территория России подверглась нападению", – подытожил он.

Напомним, что после комбинированной ракетной атаки России по Украине 26 августа, которая стала самой массированной за время войны, Боррель обратился к Западу с призывом. Он отметил, что необходимо снять ограничения на использование Украиной западного вооружения против объектов на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что на Курщине взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов. Несмотря на переброску сил в Курскую область, враг сосредотачивает свои усилия на Покровском направлении – ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений.