'Это усилит безопасность жизни': Боррель после российского обстрела снова призвал снять ограничения на использование западного оружия

После комбинированной ракетной атаки России по Украине 26 августа, которая стала самой массированной за время войны, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель обратился к Западу с призывом. Он отметил, что необходимо снять ограничения на использование Украиной западного вооружения против объектов на территории России.

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Об этом глава дипломатии ЕС написал на своем аккаунте в социальной сети Х. По его словам, такое решение, усилит украинскую самооборону, сохранит жизни украинского народа и уменьшит разрушения после российских обстрелов.

"Я повторяю, что снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвовавших в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом укрепит самооборону Украины, обезопасит жизни и сократит разрушения в Украине", – написал Боррель.

По словам топ-дипломата ЕС, Россия усилила свою агрессию, возобновив массированные атаки по всей Украине, нацеленные на гражданскую инфраструктуру, включая гидроэлектростанции, что привело к жертвам.

"Украине сейчас нужны системы ПВО", – добавил он.

Боррель отметил, что обсудит этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов ЕС на неформальной встрече Совета министров иностранных дел ЕС в четверг.

Напомним, что Россия утром 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и различные типы ракет. После ночных взрывов из-за "шахедов" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы бороться с российскими обстрелами, необходимо дать ВСУ достаточно дальнобойного оружия, "которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары", сказал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что наша страна готовит ответ агрессору на массированную ракетно-дроновую атаку 26 августа.

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