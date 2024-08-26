"Мы готовим": Зеленский намекнул, каким будет ответ Украины на сегодняшнюю ракетно-дроновую атаку РФ. Видео

Чтобы бороться с российскими обстрелами, необходимо дать Силам обороны Украины достаточно дальнобойного оружия, "которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары". Наша страна готовит ответ агрессору на массированную ракетно-дроновую атаку 26 августа.

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Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу. Видео обнародовано на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский в понедельник, 26 августа, провел отдельный длительный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским. "И по отражению этого ракетного удара – подробно, и по нашему ответу России – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно", – раскрыл подробности президент.

По состоянию на 20:00 ликвидация последствий удара РФ продолжалась. Враг применил 127 ракет и 109 ударных БПЛА (согласно информации Воздушных сил ВСУ).

"Районы запусков ракет по Украине – это, в частности, было воздушное пространство Курской области, Белгородской, других приграничных регионов России, а также акватория Черного моря, территория нашего оккупированного Крыма", – указал Зеленский.

Каждый такой обстрел снова и снова поднимает вопрос дальнобойных ударов по России. Уничтожать противника именно там, откуда он совершает атаки – это "оптимальная антитеррористическая тактика, на которую имеет право и которую бы точно применил для своей защиты каждый из наших партнеров, от которых мы ожидаем решений".

"И физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее территории – это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности", – сказал президент.

Сырский также доложил ему о ситуации на фронте, отдельно – на Донетчине. "Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата и командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы", – заявил лидер государства.

Во время ставки верховного главнокомандующего были и все необходимые доклады по энергетике: ее состоянии сейчас и возможности восстановления. Работы будут продолжаться круглосуточно.

"Также подробно рассмотрели ситуацию с защитными сооружениями на энергообъектах – по этому поводу тоже есть несколько важных решений. Я благодарю всех, кто действительно вовремя выполняет такие задачи ради нашего государства и наших людей!" – поблагодарил Зеленский.

Он рассказал и о совещании с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, генеральным прокурором и руководителем Государственной пограничной службы.

"Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения – докладывали [министр внутренних дел Игорь] Клименко, [председатель Службы безопасности Василий] Малюк, [глава Государственного бюро расследований Алексей] Сухачев.

Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мер докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов – все они совершенно понятны. Нужны действия", – заявил украинский глава.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский после российской массированной атаки, которую оккупанты устроили против Украины 26 августа, призвал страны Запада к "сильным решениям".

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