ВСУ на Курщине использовали 'окно возможностей' и приостановились: что дальше? Интервью с майором Гетьманом

Вооруженные силы Украины рано или поздно по вполне объективным причинам должны были снизить темпы продвижения в ходе операции в Курской области России. В начале операции украинская армия умело воспользовалась "окном возможностей" – благодаря эффекту неожиданности страна-оккупант Россия смогла оправиться от шока и перебросить на Курщину силы лишь с опозданием в 2-3 недели. Теперь это "окно возможностей" для быстрого движения вперед закрылось. Но ВСУ нужно продолжать создавать "санитарную зону" в РФ, ширина которой должна составлять не менее 100 километров.

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Факт присутствия войск Украины на территории России фактически показал, что "красных линий" Кремля не существует. Это стало очень важным аргументом для западных партнеров нашей страны, которые до сих пор колебались с передачей определенных видов вооружений.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Вооруженные силы Украины несколько снизили темпы продвижения на Курщине. В России считают, что это делается для закрепления в уже пройденных районах. Что происходит там, по вашим оценкам? Есть ли необходимость расширять фронт на другие области России?

– Начну с последнего вопроса – да, есть смысл расширять присутствие ВСУ вдоль наших границ для того, чтобы создавать "санитарную зону", для того, чтобы, возможно, оцепить российские войска, находящиеся к югу от речки Сейм. В перспективе можем выходить на какие-то позиции уже в тыл врага на Харьковщине.

Наше наступление и должно было замедлиться, потому что первые достижения, первое большое продвижение было благодаря эффекту неожиданности. Мы запустили очень мощную дезинформационную кампанию. Враг не верил, что те войска, которые мы собираем там, будут использоваться для наступательных действий. Следовательно, скрыть скопление наших войск было невозможно, но нашу цель можно было скрыть. И враг ошибся.

Но такое "окно возможностей" может работать только 2-3 недели. Это время уже прошло. Россияне бросили туда войска, они уже понимают, что примерно мы должны делать. Поэтому продолжать наступать в таком же быстром темпе, как вначале, даже теоретически невозможно. На это никто и не рассчитывал.

– О какой именно глубине "санитарной зоны" на территории РФ может идти речь?

– В идеале она должна быть более 100 километров. Конечно, пока нам сложно это сделать, но, по крайней мере, она должна быть несколько десятков километров. Но это не так же, как делить участок, кому сколько соток. Все зависит от рельефа местности, от необходимости, от населенных пунктов, дорог и т.п., а не просто от картинки на карте. На некоторых участках можно продвинуться глубже, а на других – меньше. Очевидно, все будет зависеть от конкретных условий.

– Считаете ли вы, что уже сегодня можно говорить о вполне реальных положительных вещах, которые получила Украина от операции ВСУ в Курской области России?

– Да, их достаточно. Напомним, что верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал цели этой операции.

Первое, что было сделано с военной точки зрения, – это невозможность наступления на Харьков. Эта операция россиян была сорвана. Она не просто отсрочена, она вообще отменена.

– Сумам уже ничего не угрожает? Можно ли так сказать?

– Нет, нельзя. Россияне принципиально забрасывают Сумщину КАБами, ракетами, бомбами и дальнобойной артиллерией, если есть такая возможность. Но количество обстрелов из ствольной артиллерии уменьшилось существенно – они не достреливают.

Второе – военно-политическое значение этой операции. Мы показали нашим партнерам, что у РФ нет никаких "тайных" сил, нет "красных линий", тормозящих поставку нам западного оружия. Наше военно-политическое руководство убеждало в этом партнеров и ранее, но слова убеждают плохо, а действия – лучше. Сейчас мы на территории РФ, но россияне ничего не могут поделать с этим.

Что касается разговоров о том, что из-за Курской операции Россия должна отвести войска с Покровского направления, то они очень выгодны для российских пропагандистов, для российских медиа. Те, кто это распространяет, комментирует, рассказывает, – это либо те, кто работает за деньги российской пропаганды, либо те, кто очень плохо разбирается в военной тактике, грубо говоря, "полезные идиоты".

– Вы упомянули о "красных линиях" Кремля. Действительно, они просто размываются на глазах. Можно ли сказать: Курская операция ВСУ доказала, что этих линий фактически нет?

– Фактически их не было и ранее. Дело в том, что нам "красные линии" россияне уже не рисуют, так как мы над этим просто смеемся. Они рисуют "красные линии" нашим партнерам. Мол, если на войне появятся Abrams, Leopard и т.д., то они что-нибудь там применят. Если будут F-16, будут Patriot...

Но мы видим, что эти "красные линии", скорее всего, для внутреннего потребления внутри РФ. Но есть также вопросы к нашим партнерам. Что такое "красная линия"? Это фактически угроза: вам будет плохо, если вы совершите какие-либо действия. Так может говорить руководитель подчиненному. Это позиция более сильного. Но бюджет Пентагона в три раза больше, чем бюджет всей РФ. Поэтому вопрос к США: не стыдно, что какая-то Россия рисует вам "красные линии"?