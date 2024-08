Украинские войска снизили темп атак на Курщине: в ISW объяснили, что происходит. Карта

Силы обороны Украины, участвовавшие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 28 августа. Масштабы курской операции ВСУ аналитики показали на карте.

На фоне якобы замедления продвижений украинских сил российские блогеры стали писать о том, что армия РФ "постепенно стабилизирует ситуацию" на пограничье.

В сети опубликованы кадры присутствия российских военных в восточной части Коренево, где украинские воины накрыли их дронами. Аналитики ISW отметили, что это лишь предположительно может указывать на то, что ВСУ, "недавно отошли из этого района", поэтому россиянам, возможно, и удалось вернуть себе лишь некоторые утраченные позиции.

При этом ВСУ продвинулись вперед мимо н. п. Ветрено, Кремянское и Шептуховка (все к востоку и северо-востоку от Коренево). Также они прошли в западной части Нечаева и восточной части Черкасского Поречного (к северо-востоку от Суджи), а еще в полях к югу от Спального (юго-восточнее Суджи).

Российские блогеры рассказали, что противодействовать украинской операции под Курском военное командование ВС РФ отправило подразделения 810-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ). По их словам, они якобы очистили Спальное и "восстановили контроль над поселком".

Однако министерство обороны РФ признало, что ВСУ атаковали российские силы к востоку от Коренево в районе Ольговки, к северу от Суджи возле Малой Локни, к востоку – в районе Русской Конопельки, к юго-востоку – возле Борков.

Тем временем российские пропагандисты завили о якобы отражении попытки украинских военных пересечь международную границу в районе Журавлевки Белгородской области (к юго-западу от Белгорода и к северу от Харькова).

Как сообщал OBOZ.UA, замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн отметил, что украинские военные намерены сохранить контроль над населенными пунктами Курщины, в которые им удалось войти, и строят там оборонные линии. И пока нет "никаких признаков ослабления" этой операции, поэтому российскому диктатору Путину придется столкнуться с "эхо" неожиданного наступления ВСУ на территорию РФ.

