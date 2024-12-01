Оккупанты прорываются в Великую Новоселку, есть угроза для логистики Сил обороны – британская разведка

Оккупанты армии страны-агрессора РФ стремительно продвигаются к поселку Великая Новоселка в Донецкой области, который является опорой оборонительной линии Украины. Из-за потери Угледара он стал уязвим для российских атак и наступление захватчиков угрожает основным путям снабжения города.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 1 декабря. В ведомстве указали, что силы РФ стремительно продвигаются к восточному флангу Великой Новоселки.

С 2022 года город находится на линии фронта и является опорой оборонительной линии Украины., говорится в сводке.

В ходе контрнаступления в 2023 году Украина вернула себе часть территории к югу от города.

Однако теперь Великая Новоселка уязвима для атак оккупантов из-за потери Угледара в начале октября 2024 года, который расположенн в 30 км на восток.

Это позволило войскам РФ активизировать продвижение в менее защищенные районы на западе Донетчины.

"Российские войска наступают за укрепленными украинскими оборонительными позициями и угрожают основным путям снабжения города", – заключили в британской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 30 ноября говорится, что российские оккупанты добились продвижения в наиболее горячих точках на Донетчине – возле Покровска, Курахового и за Угледаром. В то же время защитники Украины вернули утраченные позиции к северу от Харькова.

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