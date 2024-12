ВСУ вернули позиции к северу от Харькова, а оккупанты продвинулись в районе Покровска, Курахово и Угледара – ISW

Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на Харьковском направлении. При этом враг имел продвиженя на наиболее горячих участках передовой в Донецкой области – возле Покровска, Курахово и за Угледаром.

О ситуации говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали, какие подразделения ВС РФ действуют на упомянутых направлениях фронта.

Успех ВСУ на Харьковщине

"Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, что оккупанты наносят удар по украинским силам в лесной местности к юго-востоку от Глубокого (к северу от Харькова). Это указывает на то, что ВСУ недавно вернули тактические позиции в этом районе", – отметили военные эксперты.

Российские пропагандисты утверждали, что украинские войска при поддержке бронетехники "безуспешно контратаковали" район между Липцами (к северу от Харькова) и Глубоким. Один блогер заявил, якобы удары российских беспилотников "мешают ВСУ пересечь реку Волча" в Волчанске (к северо-востоку от Харькова).

По данным ISW, 29 и 30 ноября российские силы продолжили атаки вдоль международной границы в районе Кудиевки, Гоптовки и Козачей Лопани, а также возле Глубокого, Волчанска и Тихого.

Продвижения врага на Донетчине

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись вдоль шоссе E50 к северо-востоку от Григоровки (к югу от Покровска), захватили оставшуюся часть Юрьевки (к юго-западу от Григоровки) и продвинулись к западу от Пушкино (далее к юго-западу от Юрьевки).

Блогеры из РФ утверждали, что подразделения, действующие к югу от Покровска, продвинулись к Украинке, к окраинам Новопустынки, а также "захватили" Желтое, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в последние двое суток бои продолжались к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Мирнограда и Проминя, к юго-востоку от райцентра – возле Лысовки, Красного Яра и Крутого Яра, а также южнее райцентра – вблизи Нового Труда, Пустыньки, Даченского, Чумацкого и Желтого.

При этом оккупанты незначительно продвинулись к северу от Новодмитровки (северо-западнее Курахово). По оценкам ISW, ныне маловероятно, что Силы обороны Украины сохраняют присутствие в глубоком и узком выступе в поле к югу и юго-востоку от Новоселидовки, к северу от Ильинки и к северо-востоку от Берестков на Кураховском направлении.

"ВС РФ, вероятно, занимают позиции в этих полях, учитывая предыдущие геолокационные кадры российских войск, действующих к северо-западу и юго-западу от полей", – говорится в сводке.

30 ноября пропагандисты из РФ утверждали, что их войска вошли в Старые Терны (к северу от Курахово и на северо-западном берегу Кураховского водохранилища), но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжали безуспешные наземные атаки вблизи самого Курахово; к северо-западу от города в районе Сонцовки, Зари, Новодмитривки и в направлении Дачного; к северу – возле Берестков; к югу – в районе Дальнего.

Сообщается, что в районе Дальнего действуют подразделения российского 102-го мотострелкового полка, у самого Курахово – части 5-й мотострелковой бригады ВС РФ. Также на Кураховском направлении замечены подразделения 255-й мотострелковой и 238-й артиллерийской бригад армии РФ.

Ситуация в районе Угледара

По данным ISW, геолокационные кадры от 29 ноября показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Трудового (северо-западнее Угледара) во время механизированной атаки численностью до взвода.

Российские блогеры утверждали, что оккупанты, действующие к северо-западу от Угледара, продвинулись в районе шириной 2,47 км и глубиной 1,15 км к западу от Трудового, а также в районе Константинопольского и Янской Поляны.

Помимо этого, российские войска продолжили наступление к северу от Угледара в районе Веселого Гая, Романовки, Елизаветовки, Ганновки, Катериновки и Антоновки, к северо-западу – возле Трудового, Розлива, Константинопольского и Сухих Ялов.

Сообщается, что операторы беспилотников российской 14-й гвардейской бригады специального назначения действуют на линии Угледар – Великая Новоселка, а части российского 33-го мотострелкового полка – вблизи Ильинки.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что армия РФ пытается взять под огневой контроль логистические пути в районе города Курахово. Захватчики намерены заблокировать их, чтобы усложнить воинам ВСУ оборону направления.

