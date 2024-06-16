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Оккупанты провалили мобилизацию на ВТО Украины и придумали новое "поощрение" – ЦНС

Марина Лисничук
War
1 минута
7,5 т.
Оккупанты провалили мобилизацию на ВТО Украины и придумали новое 'поощрение' – ЦНС

Оккупационные "власти" РФ провалили проведение мобилизационной кампании на временно захваченных территориях Украины. Не смог "добровольно" отправить мужчин в ряды захватнической армии, агрессор пытается исправить ситуацию и выдумывает новые "поощрения".

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Теперь за готовность к участию в войне против Украины оккупанты предлагают сертификаты на квартиры. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что новую меру поощрения за контракт с минобороны РФ инициировали нацистские организации "патриотический" центр "российская победа", отделение "союза десантников" и "союз строителей".

В то же время обещанный ими сертификат вовсе не означает, что за него желающий убивать земляков получит квартиру. Речь идет только о бумажке, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей.

Оккупанты провалили мобилизацию на ВТО Украины и придумали новое "поощрение" – ЦНС

"Все указывает на то, что бесплатные квартиры для окупантов закончились. Или местные оккупационные "власти" ввели схему по хищению средств на жилье для участников своей, "сво", – указали в ЦНС.

Там добавили, что так называемый народный совет "ЛНР" недавно принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартиры, принадлежащих украинцам, вынужденным бежать от войны. В то же время был создан "реестр" такого жилья. А еще в этот список внесли не одну тысячу брошенных домов.

"Призываем всех, кто имеет информацию о коллаборантах и пособиях оккупационных властей, которые причастны к так называемой национализации жилья на ТОТ сообщать ее по этой ссылке. Анонимность гарантируем", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории подконтрольной российским оккупантам части Донецкой области "власти" тайно отжали 300 тысяч квартир и домов. К тому же никаких выплат, компенсаций или предоставления другого жилья местным не было предусмотрено, узнали они о грандиозной афере случайно.

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