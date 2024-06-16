Оккупанты провалили мобилизацию на ВТО Украины и придумали новое 'поощрение' – ЦНС

Оккупационные "власти" РФ провалили проведение мобилизационной кампании на временно захваченных территориях Украины. Не смог "добровольно" отправить мужчин в ряды захватнической армии, агрессор пытается исправить ситуацию и выдумывает новые "поощрения".

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Теперь за готовность к участию в войне против Украины оккупанты предлагают сертификаты на квартиры. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что новую меру поощрения за контракт с минобороны РФ инициировали нацистские организации "патриотический" центр "российская победа", отделение "союза десантников" и "союз строителей".

В то же время обещанный ими сертификат вовсе не означает, что за него желающий убивать земляков получит квартиру. Речь идет только о бумажке, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей.

"Все указывает на то, что бесплатные квартиры для окупантов закончились. Или местные оккупационные "власти" ввели схему по хищению средств на жилье для участников своей, "сво", – указали в ЦНС.

Там добавили, что так называемый народный совет "ЛНР" недавно принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартиры, принадлежащих украинцам, вынужденным бежать от войны. В то же время был создан "реестр" такого жилья. А еще в этот список внесли не одну тысячу брошенных домов.

"Призываем всех, кто имеет информацию о коллаборантах и пособиях оккупационных властей, которые причастны к так называемой национализации жилья на ТОТ сообщать ее по этой ссылке. Анонимность гарантируем", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории подконтрольной российским оккупантам части Донецкой области "власти" тайно отжали 300 тысяч квартир и домов. К тому же никаких выплат, компенсаций или предоставления другого жилья местным не было предусмотрено, узнали они о грандиозной афере случайно.

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