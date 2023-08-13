Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

На украинском фронте накануне произошло 39 боевых столкновений: Силы обороны отбили попытки оккупантов наступать на Купянском и Бахмутском направлениях, а также помешали им восстановить утраченное положение на Шахтерском. Из авиации защитники ударили по скоплению живой силы и техники врага, нанеся ему новые потери.

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В то же время в рядах захватчиков растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 13 августа – 536-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Клюсы Черниговской области; Рожковичи, Кондратовка, Локня, Угроиды, Поповка – Сумской; Уды, Стрелечья, Глубокое, Охримовка, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки на Харьковщине. Они ударили из авиации по Кисловке и Первомайскому, а из артиллерии и минометов – по Купянску, Масютовке, Кисловке, Берестовому.

На Лиманском направлении ВС РФ нанесли авиаудары в районах Белогоровки на Луганщине и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого на Донетчине. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы. Нанесли авиаудар возле Благодатного, из артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности Миньковку, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевку, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии ворона наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Оккупанты нанесли авиаудар возле города и обстреляли его из артиллерии, как и Северное, Нетайлово, Невельское, Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление ВС РФ в районе Марьинки. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки, артобстрелам от него подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Обстреляли из артиллерии более 15 н. п., в частности, Богоявленко, Золотую Ниву, Благодатное, Старомайорское, Новоселку, Новополь на Донетчине.

На Запорожском направлении армия РФ нанесла артобстрелы по более чем 25 населенным пунктам, среди которых Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам от врага подверглись более 25 н. п., в частности Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Велетенское Херсонской области и Куцуруб, Очаков – Николаевской.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино на Запорожье, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства. Так, во временно оккупированной Горностаевке на Херсонщине военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих. Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди новоприбывших военнослужащих ВС РФ, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики отметили, что Украина достигла тактически значимого прогресса в контрнаступлении. Речь идет о двух основных направлениях на пути к побережью, где Силы обороны продвинулись на 16-19 км.

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