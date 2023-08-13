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Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

Марина Лисничук
War
4 минуты
1,4 т.
Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

На украинском фронте накануне произошло 39 боевых столкновений: Силы обороны отбили попытки оккупантов наступать на Купянском и Бахмутском направлениях, а также помешали им восстановить утраченное положение на Шахтерском. Из авиации защитники ударили по скоплению живой силы и техники врага, нанеся ему новые потери.

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В то же время в рядах захватчиков растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 13 августа – 536-е сутки полномасштабной войны.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиаудар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Клюсы Черниговской области; Рожковичи, Кондратовка, Локня, Угроиды, Поповка – Сумской; Уды, Стрелечья, Глубокое, Охримовка, Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки на Харьковщине. Они ударили из авиации по Кисловке и Первомайскому, а из артиллерии и минометов – по Купянску, Масютовке, Кисловке, Берестовому.

На Лиманском направлении ВС РФ нанесли авиаудары в районах Белогоровки на Луганщине и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого на Донетчине. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское, Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы. Нанесли авиаудар возле Благодатного, из артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности Миньковку, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевку, Торецк Донецкой области.

Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии ворона наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Оккупанты нанесли авиаудар возле города и обстреляли его из артиллерии, как и Северное, Нетайлово, Невельское, Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление ВС РФ в районе Марьинки. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки, артобстрелам от него подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Обстреляли из артиллерии более 15 н. п., в частности, Богоявленко, Золотую Ниву, Благодатное, Старомайорское, Новоселку, Новополь на Донетчине.

Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

На Запорожском направлении армия РФ нанесла артобстрелы по более чем 25 населенным пунктам, среди которых Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам от врага подверглись более 25 н. п., в частности Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Велетенское Херсонской области и Куцуруб, Очаков – Николаевской.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино на Запорожье, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты провели безуспешную попытку наступления, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства. Так, во временно оккупированной Горностаевке на Херсонщине военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих. Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди новоприбывших военнослужащих ВС РФ, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики отметили, что Украина достигла тактически значимого прогресса в контрнаступлении. Речь идет о двух основных направлениях на пути к побережью, где Силы обороны продвинулись на 16-19 км.

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