Украина достигла 'тактически значимого' прогресса в своем контрнаступлении – New York Times

Украина добилась "тактически значимого" прогресса в своем контрнаступлении. Речь идет о двух основных направлениях на пути к побережью.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ISW, украинских чиновников и российских военкоров. В частности, украинские войска продвинулись на 16-19 км по двум основным направлениям.

На данный момент Силы обороны наступают через село Старомайорское к оккупированным Россией городам Бердянску и Мелитополю, важнейшим транспортным узлам на побережье Азовского моря.

По мнению военных аналитиков, уже освобожденные территории хоть и являются относительно небольшими, имеют важное значение, поскольку это вынуждает Москву отвлекать силы с других участков линии фронта.

Институт изучения войны назвал эти успехи "тактически значимыми", заявив, что передислокация Москвы "вероятнее всего, еще больше ослабит российские оборонительные рубежи в целом", создавая "возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим".

Цель Киева, как пишет издание, выйти к Азовскому морю и "вбить клин" в сухопутный путь между Россией и аннексированном Крымом, который имеет жизненно важное значение для путей снабжения российских войск на западе.

В то же время, военные аналитики предупреждают, что украинским войскам предстоит долгий, медленный и кровавый путь против российских оккупантов, расположенных за продуманной и укрепленной обороной.

Аналитики отмечают, что даже если украинским силам удастся прорвать первую линию обороны России, у Москвы было много месяцев, чтобы подготовить самые грозные укрепленные оборонительные позиции со времен Второй мировой войны – череду траншей, танковых ловушек, обширные минные поля, пулеметные гнезда, ударные вертолеты и прочее.

Напомним, по состоянию на 12 августа Силы обороны совершили 33 прямых боевых столкновения с российскими захватчиками. Частичные победы отмечаются в районе Работино Запорожской области, где нашим защитникам удалось даже закрепить позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Пентагоне оценили тактику наступления ВСУ, назвав чудом то, что украинские защитники смогли загнать оккупантов в оборону, "учитывая состояние украинской армии на момент вторжения". Представитель Минобороны США заверил, что Штаты в дальнейшем намерены поддерживать Украину, чтобы она смогла вернуть свои территории;

– в Минобороны Украины сообщили, что оккупанты на востоке сосредоточили усилия на Купянском направлении, безуспешно пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти в Купянск. На юге ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового.

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