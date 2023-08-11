В Пентагоне оценили тактику наступления Вооруженных сил Украины в войне против страны-агрессора РФ. Там назвали чудом то, что украинские защитники смогли загнать оккупантов в оборону, "учитывая состояние украинской армии на момент вторжения".

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Соответствующее заявление озвучил спикер министрства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге 10 августа. В частности, в ответ на вопрос, действительно ли реалистично было ожидать, что ВСУ смогут овладеть стилем маневренной войны в течение коротких учений, он сказал, что не собирается "стоять на трибуне и угадывать действия командира украинской армии линии фронта".

"Сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло", – сказал Райдер.

Генерал добавил, что "украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонные позиции, что само по себе чудо, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ".

"И вы видели, что со всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности и подготовку. Поэтому, судя по всему, я считаю важным взглянуть на это в перспективе, с точки зрения возможностей, которые они смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени", – сказал Райдер.

Представитель Пентагона заверил, что США в дальнейшем намерены поддерживать Украину, чтобы она смогли вернуть свои территории.

"Итак (это. – Ред.) выдающиеся результаты (ВСУ. – Ред.) в менее чем идеальной ситуации. В дальнейшем мы будем продолжать консультироваться с ними, продолжать предоставлять им обучение, чтобы они могли вернуть себе их суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе", – сказал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал-майор Виктор Назаров заявил, что западные аналитики ошибаются в оценке украинского контрнаступления. Они не осознают, что в реалиях любой войны не существует неизменных принципов военного искусства, отметил военный.

– Ранее Украина предоставила Пентагону первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в войне с РФ. В частности, была предоставлена информация о количестве выпущенных снарядов DPICM и количестве уничтоженных целей.

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