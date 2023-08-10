Западные аналитики ошибаются в оценке контрнаступления ВСУ: главный советник Залужного указал на ключевую причину

Европейские и американские аналитики ошибаются в оценке украинского контрнаступления. Они не имеют собственного практического опыта и опираются на свои измерительные инструменты, основанные на опыте прошлых войн.

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Западные эксперты не осознают необходимости изменять собственный подход и того факта, что в реалиях любой войны не существует неизменных принципов военного искусства. Такое мнение высказал главный консультант главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майор Виктор Назаров в интервью изданию "Военный Курьер".

По его словам, формы и способы ведения боевых действий изменяются в связи с появлением новых технологий, вооружения и военной техники.

"Фактически, стратегическое видение западной военной науки за 30 лет после распада СССР не развивалось. Так, в странах НАТО со времен Холодной войны действуют устоявшиеся подходы (принципы и стандарты), по которым нужно действовать и за пределы которых якобы нельзя выходить. По крайней мере, складывается такое впечатление, когда общаешься на соответствующих встречах с европейскими и американскими коллегами", – подчеркнул Назаров.

Он пояснил, что аналитики в своих оценках не учитывают ряд фактов, характерных для украинских реалий, в частности, недостаточность органов управления на актуальное количество войск, обеспечение достаточного уровня обученности в короткие сроки и то, что все вооружение едет на поле боя фактически с колес, тогда как войска НАТО готовятся к своим операциям месяцами.

"Если добавить к этому отсутствие преимущества в воздухе, огневого преимущества на поле боя, ограниченные возможности против БПЛА и РЭБ, то становится понятно, что в таких условиях проводить мероприятия оперативного масштаба почти невозможно или крайне сложно", – отметил консультант Залужного.

"Подход западных экспертов является академическим по форме, он не учитывает изменения в характере вооруженной борьбы, реальные способности и состояние ВСУ до полномасштабной агрессии. Поэтому проведенный ими анализ не стратегический по сути. С точки зрения военного дела он тактичен, с вкраплением элементов оперативного", – добавил Назаров.

Он выразил надежду, что западные аналитики признают свои просчеты и сделают выводы на будущее.

Напомним: ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что наше государство стремится к скорейшему окончанию войны, поэтому мир должен ускорить поддержку украинского народа в войне с Россией.

"Мы постоянно слышим от наших западных партнеров, что они будут с нами так долго, как это потребуется. Но слово "долго" – это не то слово, которое нам следует использовать. Мы должны использовать слово "скорее", – сказала первая леди Украины.

Она подчеркнула, что победа агрессора была бы худшим сценарием для всего человечества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина предоставила Пентагону первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в войне с Россией. В частности, была предоставлена информация о количестве выпущенных снарядов DPICM и количестве уничтоженных целей;

– 9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в специальном формате – в самом узком кругу ключевых лиц. Глава государства с командующими ВСУ обсудили планы наступления украинской армии в ближайшее время.

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