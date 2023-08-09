'Задача у всех одна': Зеленский обсудил с Залужным и командующими ВСУ планы на ближайшее время. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в специальном формате – в самом узком кругу ключевых лиц. Глава государства с командующими ВСУ обсудили планы наступления украинской армии в ближайшее время.

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Об этом Владимир Зеленский рассказал в ежедневном вечернем обращении 9 августа. По его словам, докладывали главком Валерий Залужный, командующие, непосредственно занимающиеся восточным и южным направлениями Александр Сырский и Андрей Ковальчук, а также руководитель ГУР Кирилл Буданов.

"Разбирали текущую ситуацию на передовой – на основных направлениях наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем на ближайшее время", – рассказал Зеленский.

Президент также добавил, что после Ставки прошла также коммуникация командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами по обеспечению украинских защитников боеприпасами и техникой.

"Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", – подчеркнул глава государства.

Германия передает дополнительные настройки Patriot

Зеленский подчеркнул, что есть хорошая новость из Германии – ФРГ передала Украине дополнительные установки Patriot. Президент поблагодарил Берлина и лично федерального канцлера Олафа Шольца за помощь в защите украинцев от российского террора.

"Благодарю Германию, господина канцлера лично за выполнение этой договоренности – это точно спасет тысячи жизней наших людей. Это точно приблизит нас к созданию полноценного воздушного щита для Украины. Это поможет людям, городам, селам", – сказал глава государства.

Удар россиян по Запорожью

Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по Запорожью. Он выразил соболезнования родным и близким жертв террористического акта россиян.

"Сегодня российские террористы снова ударили по Запорожью – попадания по обычной застройке, повреждена церковь, жилой дом… По сей день известно о том, что есть погибшие… К сожалению, ранены. Мои соболезнования родным и близким, кто потерял своих близких людей", – сказал президент.

F-16 будут в украинском небе

Украинский лидер отметил, что ежедневно, еженедельно идет работа ради того, чтобы у украинских защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним.

"Завтра я продолжу работу, максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба. На всю нашу территорию требуется гораздо больше систем ПВО, чем сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это "гораздо больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад", – отметил Зеленский.

По его словам, готовится и больше конкретики по поводу современных истребителей для наших воинов. Президент не сомневается, что F-16 будут в украинском небе.

"Я благодарю всех, кто помогает нам защищать людей от террора России! Спасибо всем, кто с нами стремится к полному освобождению украинской земли от оккупанта! Конечно, спасибо каждому нашему солдату, каждому сержанту, офицеру, генералу, которые дают Украине столь нужные результаты на фронте !" – подчеркнул глава государства.

Сегодня он особенно поблагодарил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты и 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду.

"Вы просто молодцы, воины! Слава всем, кто сражается ради Украины, ради каждого из нас, ради каждой из нас! Слава всем, кто спасает жизнь! Слава Украине!" – подытожил Верховный главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В среду, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего в специальном формате. Узкий круг участников уделил максимальное внимание украинскому контрнаступлению.

Накануне Зеленский отметил украинских воинов, берущих в плен россиян. Именно благодаря этим воинам 7 августа удалось вернуть домой 22 защитника государства.

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