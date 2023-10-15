Оккупанты провели безуспешный штурм с авиацией на Авдеевском направлении, Силы обороны наступают у Бахмута – Генштаб

Враг в течение 15 октября проводил безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации на Авдеевском направлении. Тем временем Силы обороны Украины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском и наступательную операцию на Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в сводке по состоянию на 18:00 воскресенья, 15 октября (599-е сутки полномасштабного российского вторжения). Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают противника вдоль всей линии фронта, отметили в ведомстве.

В течение суток произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес семь ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В ГШ ВСУ отметили: оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничье, продолжает обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам со стороны оккупационной армии подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Поповка, Шалыгино Сумской области, Уды, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Кроме того, оккупанты ударили авиацией возле Песчаного Харьковской области и Надежды Луганской области. Из артиллерии и минометов российские преступники открывали огонь по около 10 населенным пунктам. Это, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеривка, Ивановка на Харьковщине.

В Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области, Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области и Григоровка, Северск, Спорное Донецкой области. Более 10 населенных пунктов пострадали из-за вражеских обстрелов. Среди них Невское, Белогоровка на Луганщине и Раздолевка, Новосадово, Торское, Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении наши Герои отразили четыре атаки захватчиков недалеко от Клещиевки и Андреевки. ВС РФ ударили из авиации в районах Клещиевки, Александро-Шультино, Белой Горы, Дилиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Васюковка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Всего Силы обороны отбили здесь более 15 атак противника. Захватчики нанесли авиационные удары возле Очеретиного и Степного. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов. Пострадали, среди прочих, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за сутки украинские воины успешно отбили более 15 атак российской армии в районе Марьинки. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении защитники страны отразили вражескую атаку севернее Приютного. Под огнем оккупационных войск были Водяное, Угледар, Пречистовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе Работино, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Малая Токмачка, Полтавка, Работино, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка Херсонской области и Ивановка Николаевской области. Под артиллерийским и минометным огнем ВС РФ были Золотая Балка, Херсон, Чернобаевка на Херсонщине.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения наших ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и четыре артиллерийских средства врага.

Как писал OBOZ.UA, Центр национального сопротивления заявил, что с активизацией оккупационных войск в районе Авдеевки у вражеской армии увеличились потери. В Донецке, куда свозят тела российских "двухсотых" с ближайших направлений, в моргах наблюдается острая нехватка мест.

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