Морги Донецка переполнены оккупантами: тела складывают в коридорах, есть угроза вспышки инфекции

С активизацией оккупационных войск в районе Авдеевки у вражеской армии увеличились потери. В Донецке, куда свозят тела российских "двухсотых" с ближайших направлений, в моргах наблюдается острая нехватка мест.

Об этом на своем сайте сообщил Центр национального сопротивления, ссылаясь на данные от украинского подполья. Работники моргов в оккупированном центре Донецкой области переживают, что неправильное хранение трупов может спровоцировать эпидемическую инфекционную вспышку.

"Неудачные попытки штурмовых действий российской оккупационной армии на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места", – сообщили в ЦНС.

Жители города рассказали, что тела ликвидированных военнослужащих страны-агрессора оставляют в коридорах, во дворах моргов и в других помещениях, которые для этого не приспособлены.

Кроме того, противник несет потери благодаря работе украинских партизан, подчеркнули в ЦНС.

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"Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий. Каждый успешный удар артиллерии – это приближение освобождения наших территорий от захватчиков", – подчеркнула пресс-служба.

Добавим: по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 14 октября потери ВС РФ на войне против нашей страны составили 880 человек. С более детальной статистикой можно ознакомиться по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг сосредоточился на ударах с флангов и перебросил в район города Авдеевка три новых бригады.

– В The Economist считают, что битва за Авдеевку повлияет на наступление Украины, независимо от результатов, которых достигнут оккупанты. Российские штурмы на указанном участке фронта ограничат возможности украинских Сил обороны совершить прорыв на юге до наступления зимы.

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