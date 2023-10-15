ВСУ за сутки ликвидировали 880 оккупантов и 33 системы артиллерии врага

Защитники Украины во время боев на фронте 14 октября проредили российскую армию на 880 наемников. На сегодня общие потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают 287 770.

Накануне также было уничтожено 101 единицу разнообразной военной техники и вооружения оккупантов. Об этом свидетельствуют обновленные данные от Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что бойцы Сил обороны сожгли за сутки 33 артиллерийских системы (всех 6866), 25 боевых бронированных машин (9362), восемь танков (4948), две РСЗО (813) врага.

Воины сбили четыре российских беспилотника оперативно-тактического уровня (в общем 5269). Также обезвредили 24 единицы автотехники и автоцистерн (всего 9249), пять – специальной техники (976) оккупационного войска.

В целом с момента полномасштабного вторжения его лишили еще и 1531 крылатой ракеты, 547 средств ПВО, 317 самолетов и 316 вертолетов, 20 кораблей/катеров и одной подводной лодки.

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Известно, что очередной российский самолет – штурмовик Су-25 – был сбит на Донетчине (Таврическое направление фронта). Кроме вражеской "птички" защитники также уничтожили тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" и БМП "Терминатор" захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 63-й ОМБр эффектно уничтожили вражескую технику с личным составом на Лиманском направлении фронта. Удар по оккупантам защитники нанесли дроном-камикадзе.

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