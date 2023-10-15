Враг хочет переломить ход боевых действий: как битва за Авдеевку повлияет на наступление Украины – The Economist

Битва за Авдеевку повлияет на наступление Украины, независимо от результатов, которых достигнут оккупационные войска. Российский штурм Авдеевки в дальнейшем ограничит возможности украинских Сил обороны совершить прорыв на юге до наступления зимы.

Об этом пишет издание The Economist. В результате наступления оккупанты преследуют цель переломить ход боевых действий и переняли инициативу на фронте.

После месяцев украинского контрнаступления, во время которого защитники сдерживали российские войска и продвигались на некоторых участках фронта, 9 октября Россия начала свою наступательную операцию. Целью этой операции стал стратегически важный прифронтовый город Авдеевка, прочно укрепленный украинскими войсками и находящийся в непростой ситуации, окруженный враждебными силами с трех сторон.

Этот шаг России является одним из наиболее значимых, которые она осуществила с весны прошлого года. Враг имеет цель создать "котел" вокруг украинских войск и вернуть инициативу в армию РФ.

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Александр Штупун, представитель украинских военных на юге, отметил, что противник рассматривает Авдеевку как возможность добиться значительной победы и изменить ход боевых действий. Однако станет ли это ключевым направлением нового российского наступления, пока рано говорить.

В то же время оккупанты мобилизовали значительные ресурсы для этой операции. Заявления украинских чиновников свидетельствуют о том, что в Авдеевку были направлены три батальона российских солдат, а также танки, боевые машины пехоты и самолеты, наносящие удары высокоточными управляемыми "планерными бомбами".

В то же время, как сообщает издание, в первые дни штурма Авдеевки оккупанты понесли значительные потери. В частности, в первые 48 чесов наступления России было потеряно 15 танков, 33 боевых бронированных машины (БМП) и несколько артиллерийских систем, что практически эквивалентно объему боеприпасов целого батальона. Источник считает, что после этого Украина продолжила наносить значительные потери врагу: в общей сложности, вероятно, было уничтожено 50 танков и более 100 бронированных машин.

Бронетанковые колонны противника замедляют минные поля и артиллерийский огонь, управляемый беспилотниками. Земельные достижения России пока оценили в менее 5 квадратных километров.

Как пишет The Economist, возможная потеря Авдеевки может ударить по украинскому боевому духу. Равно как и Бахмут раньше, этот город стал символом украинского сопротивления, который в течение 8 лет выстоял перед периодическими нападениями российских сил. За последние 18 месяцев Авдеевка выдержала серию штурмов и массированных артиллерийских обстрелов. В апреле российские попытки окружить город были лишь отчасти успешными. В ответ Украина создала резервы в этом районе и новые хорошо укрепленные оборонные позиции. Они расположены рядом с 200-метровым терриконом, созданным Авдеевским коксохимическим заводом.

В последние несколько дней некоторые российские источники заявляли, что их силы взяли под контроль этот завод. Однако аналитический центр "Институт исследования войны" (ISW) сообщил, что он не видит никаких подтверждений этому.

Согласно данным американского правительства, амбиции России по поводу наступления могут укрепиться в последующие недели после получения 300 морских контейнеров с боеприпасами, которые были доставлены 1 октября. Эти поставки оружия включали в себя большое количество артиллерийских снарядов, которые могут оказать существенное влияние на развитие событий на поле боя.

Борьба за коксохимический завод и золоотвал, вероятно, будет сложна и жестока в ближайшие дни. Независимо от того, попадет ли Авдеевка в руки российских сил или нет, это все же будет иметь негативное влияние на продолжение украинского контрнаступления на юге.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря.

Также 11 октября журналист Юрий Бутусов рассказал, что РФ начала "большое наступление" на Авдеевку - "ворота" в оккупированный Донецк. По его словам, бой может стать более ожесточенным, чем при Угледаре, поскольку враг может использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой для скрытых действий.

Ранее командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается оцепить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новых бригады.

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