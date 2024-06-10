Оккупанты провели штурмы в районе Крынок на левобережье Херсонщины: в Силах обороны полдня рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области. В течение суток 9 июня защитники отбили 4 вражеских штурма.

Также противник штурмует позиции ВСУ на других участках фронта, но успеха не имеет. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Ежедневно вдоль линии боевого столкновения продолжается контрбатарейная борьба. Войска РФ не оставляют намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

За прошедшие сутки 9 июня путинская армия на временно оккупированной Херсонщине совершила 4 безуспешных штурма в районе населенного пункта Крынки. На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов.

В свою очередь украинские воины продолжают проводить комплексные мероприятия по удержанию позиций. Российские оккупанты пытаются давить артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также не прекращают аэроразведку.

За сутки в зоне ответственности Сил обороны юга Украины враг нарастил применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В течение 9 июня был зафиксирован пролет 243 БПЛА.

Напомним, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в приграничной территории и в зоне боевых действия. Вдоль границы украинские войска полностью контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или же просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.