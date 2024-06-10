В Сумской области ситуация контролируемая, в Донецкой области – тяжелая: Зеленский заслушал доклад Сырского о ходе боев и провокации врага

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в приграничной территории и в зоне боевых действия. Вдоль границы украинские войска полностью контролируют ситуацию.

Самая тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой области. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Глава государства подчеркнул, что в Сумской области продолжается активность российских диверсионных групп. Бойцы ВСУ уничтожают врага и не позволяют зайти на украинскую территорию. Также Зеленский подчеркнул, что в приграничном селе Рыжевка захватчики попытались реализовать операцию пропагандистского характера. В населенном пункте уничтожили российский флаг, а противник в селе отсутствует.

В Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских сил. При этом военное командование Украины видит, какие шаги планирует враг и какая передислокация проводится. Зеленский заверил, что на все действия врага украинские военнослужащие готовы отвечать.

Также президент отметил, что наиболее сложная ситуация остается в Донецкой области. Там силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций.

Глава государства выразил благодарность всем украинским солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые сейчас на боевых постах ​​полностью реализуют задачи в этой войне. Кроме того, Зеленский рассказал, что ближайшие дни станут чрезвычайно важными для украинских международных позиций.

"Дипломатия, чтобы добиваться необходимых результатов, всегда должна опираться на эффективную силу. Именно поэтому сейчас должны выстоять против любых российских ударов и провокаций на фронте и в приграничье. И должны наносить оккупанту именно такие потери, которые приближают нашу украинскую победу на всех уровнях", – заявил президент.

Напомним, в ГПСУ отметили, что подразделения российских оккупантов продолжают находиться вблизи границы с Сумской областью, однако численность этой группировки недостаточна для развертывания полномасштабных боевых действий, как это происходит на Харьковщине. Во всяком случае, Силы обороны готовы к разным сценариям.

Ранее сообщалось, что командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или же просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.