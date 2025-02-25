Оккупанты прятались среди могил на кладбище, но не помогло: в ГУР показали эффектную работу по врагу. Видео
Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и его военную технику по всей фронтовой линии. В этот раз оккупанты выбрали необычное место, чтобы укрыться от наших дронов, захватчики притаились среди могил на кладбище, но это им не помогло.
Видео эффектной работы воинов подразделения "Крылья" опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки. По результатам "охоты" наши военные уничтожили вражеский экипаж БПЛА на Покровском направлении и не только.
"Захватчикам всегда тяжело, когда работают воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины. На видео – эпизоды боевой работы на Покровском направлении фронта", – говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть, как операторы FPV-дронов уничтожают вражескую технику и военных РФ на кладбище и заброшенных зданиях. Это еще раз доказывает, что путинской армии не место на украинской территории. И куда бы противник ни пытался спрятаться, повсюду его ждет смерть.
По результатам слаженной работы противник остался без:
- одного танка Т-72;
- одной БМП;
- одной пушки Д-30;
- состава БК;
- военного транспорта;
- оборудование для связи;
- личного состава оккупационной армии.
Напомним, военные 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уничтожили вражескую пехоту, ступившую на украинскую землю. В результате точных ударов была ликвидирована живая сила и некоторая техника российской армии на Покровском направлении.
Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили дронами замаскированный российский "Град". Удачная атака была совершена на Покровском направлении.
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