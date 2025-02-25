Оккупанты прятались среди могил на кладбище, но не помогло: в ГУР показали эффектную работу по врагу. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и его военную технику по всей фронтовой линии. В этот раз оккупанты выбрали необычное место, чтобы укрыться от наших дронов, захватчики притаились среди могил на кладбище, но это им не помогло.

Видео дня

Видео эффектной работы воинов подразделения "Крылья" опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки. По результатам "охоты" наши военные уничтожили вражеский экипаж БПЛА на Покровском направлении и не только.

"Захватчикам всегда тяжело, когда работают воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины. На видео – эпизоды боевой работы на Покровском направлении фронта", – говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как операторы FPV-дронов уничтожают вражескую технику и военных РФ на кладбище и заброшенных зданиях. Это еще раз доказывает, что путинской армии не место на украинской территории. И куда бы противник ни пытался спрятаться, повсюду его ждет смерть.

По результатам слаженной работы противник остался без:

одного танка Т-72;

одной БМП;

одной пушки Д-30;

состава БК;

военного транспорта;

оборудование для связи;

личного состава оккупационной армии.

Напомним, военные 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уничтожили вражескую пехоту, ступившую на украинскую землю. В результате точных ударов была ликвидирована живая сила и некоторая техника российской армии на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили дронами замаскированный российский "Град". Удачная атака была совершена на Покровском направлении.

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