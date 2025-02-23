На Покровском направлении 'Шершни Довбуша' уничтожили дронами замаскированный русский 'Град'. Видео

Украинские военные продолжают методически уничтожать технику противника и его личный состав на Донбассе. В этот раз "Шершни Довбуша" ликвидировали дронами замаскированный российский "Град".

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Об этом сообщает ОСУВ "Хортица". Точная атака была совершена на Покровском направлении. Эффектное видео опубликовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"FPV-дроны уничтожили замаскированный БМ-21 "Град". Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" выследили и несколькими ударами дронов уничтожили замаскированную вражескую технику", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами уничтожили семь оккупантов, состав горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской оккупационной армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

Как писал OBOZ.UA, оккупанты сменили тактику и все чаще используют бронетехнику для штурмов на Краматорском направлении. Они пытаются прокладывать путь к наступлению с помощью танков, БМП и МТ-ЛБ, но украинские защитники эффективно уничтожают эти угрозы еще на подходах.

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